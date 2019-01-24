Бывшая жена отсудила у Цеповяза присвоенные деньги

Цеповяз с этим не согласен

Бывшая жена осужденного Вячеслава Цеповяза Наталья Стришней отсудила у экс-супруга четыре миллиона рублей. Это половина совместно нажитых средств, которые Цеповяз присвоил себе. Адвокат Цеповяза заявил, что намерен обжаловать решение суда.

По данным "Интерфакса", брачный договор супругов был составлен таким образом, что практически все совместно нажитое имущество переходило Стришней. Однако Краснодарский краевой суд позднее расторг брачный контракт.

Ранее News.ru писал, что Стришней выделяет деньги на содержание и лечение Цеповяза в колонии. Год жизни в месте заключения обходился в миллион рублей, а лечение - в полмиллиона. "Он ни в чем себе не отказывал", - отметила женщина.

Вячеслав Цеповяз был одним из лидеров кущевской банды Сергея Цапка. В 2010 году они убили семью местного фермера, жертвами расправы стали 12 человек. Цапок получил пожизненный срок, но в 2014 году скончался в СИЗО. Цеповяза в ноябре 2013 года приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строго режима.

В начале ноября прошлого года в Сети появились фотографии, на которых Цеповяз ест шашлыки, икру и крабов в колонии. Во ФСИН заявили, что фотографии были сняты в 2015 году. СК завел на сотрудников исправительной колонии №3 в Амурской области уголовное дело о превышении должностных полномочий. Цеповяз проходит по делу в качестве свидетеля.