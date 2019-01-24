В столице появится детский химический технопарк

Открытие запланировано на сентябрь 2019 года

В Москве появится первый детский химический технопарк. Об этом сообщил ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева, вице-президент Российского союза химиков Александр Мажуга.

По его словам, детский химический технопарк откроется уже в сентября 2019 года. Мажуга напомнил, что распоряжение о его создании Сергей Собянин подписал в декабре. Центральная площадка разместится возле станции метро "Менделеевская". В состав детского технопарка войдут четыре лаборатории, передает "ТВ Центр".

"Первая лаборатория будет называться "Химия старт", это химия для самых маленьких ребят, для тех, у кого еще в школе химия не началась, но которые хотят и готовы познакомиться с этой наукой. Дальше - еще три лаборатории, одна из которых будет посвящена неорганической химии, одна - органической химии, одна - материаловедению, это уже более продвинутый уровень", - объяснил Мажуга.

Одновременно в каждой лаборатории смогут заниматься 15-20 человек.