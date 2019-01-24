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Назван срок заключения Януковича

18:31
  • четверг
  • 24 января 2019

Суд определился с наказанием для бывшего президента Украины

Суд в Киеве заочно приговорил к 13 годам лишения свободы Виктора Януковича. ТВЦ.RU следил за трансляцией заседания Оболонского районного суда.
Суд в Киеве признал Януковича виновным в госизмене

Бывшего президента Украины признали виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. По статье о посягательстве на территориальную целостность Украины его оправдали.

Защита отрицает все обвинения. По словам адвокатов экс-президента, приговор базируется исключительно на позиции обвинительной стороны.

Янукович с 2014 года находится в России. Генпрокуратура ранее отказала в выдаче политика, объяснив политическим характером его преследования. Розыск прекратил также Интерпол.

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