Время воронков началось: Киев вынес приговор Януковичу

Бывшего президента Украины приговорили к 13 годам тюрьмы

Суд в Киеве вынес решение по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Его приговорили к 13-ти годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении "агрессивной войны против Украины со стороны России". Приговор вынесли заочно, поскольку Янукович находится на территории нашей страны. Любимую тему киевских властей об агрессивном соседе в четверг вновь поднимал действующий президент Украины Пётр Порошенко на полях форума в Давосе.

В официальной хронике Петра Порошенко бравые отчеты о его вояже в Давос: и с Ангелой Меркель мимоходом пообщался, и с речью выступил. Неофициально в соцсетях обсуждают не переговоры чуть ли не единственного главы государства, отправившегося в этом году на Всемирный экономический форум, а потешаются над его внешним видом. На фотографии со спикером израильского Кнессета пиджак украинского президента каким-то образом оказался в ширинке брюк. Порошенко тут же припомнили и другие его несоответствующие статусу и положению образы: вечно помятые лицо и костюмы, и даже рваные носки. Пользователи Интернета предположили: может, он думает, что так денег больше на Западе дадут? Впрочем, давосские речи Петра Алексеевича особой свежестью тоже не отличались.

"Есть очень серьезные опасения, что Россия, так же как она вмешивалась в выборы по всему миру, будет использовать все инструменты для того, чтобы подорвать демократию на Украине, чтобы сорвать выборы и дестабилизировать ситуацию. И сейчас Украина как никогда нуждается в единстве", - заявил украинский лидер.

Эксперты не могут сойтись во мнении, сможет ли Порошенко остаться на второй президентский срок или нет, но вот то, что он будет цепляться за власть изо всех сил — понятно всем. И ничего, что действующий глава государства не возглавляет, а замыкает пятерку лидеров избирательной кампании. К его услугам весь админресур, силовики, ручные медиа, да, в конце концов, подкуп избирателей, и не только.

"Почему Петя ездит по церквям сейчас? На юго-восток это мало повлияет. Он туда и не ездит. Вот на западной Украине многие голосуют, как скажет батюшка. Вот когда были выборы 2010 года, то батюшка точно выходил на алтарь и говорил пастве: "Янукович антихрист, а вот тот-то хороший кандидат, Богом благословенный. Идите, чада, и голосуйте за того". Вот точно так же будет и на этих выборах", - рассуждает экс-премьер Украины Николай Азаров.

Представители канонической церкви Украины рассказывают, как государство загоняет всех в новую околорелигиозную структуру. И о том, как Порошенко продал душу константинопольскому патриарху Варфоломею.

"На Собор государство пыталось завлечь всех, туда даже Служба безопасности Украины доставляла епископов. Одного епископа депутаты отбили от правоохранителей. Времена "воронков" начались. Было подписано тайное соглашение между президентом и патриархом Варфоломеем, которое скрыто от общественности, и мы не знаем, о чем они договорились. Ясно, что все это противоречит основному закону конституции украинского государства", - рассуждает руководитель пресс-службы канонической украинской православной церкви Василий Анисимов.

Но кто будет следить за соблюдением норм права, если украинские суды - образец беззакония. Сегодня Оболонский районный суд Киева заочно вынес приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу, нарушив процессуальные нормы и лишив его права на справедливое рассмотрение.

"Я могу единственное сказать, что Виктор Янукович перенес оперативное вмешательство. Сейчас находится на реабилитации. Суд фактически за день назначил дело к рассмотрению, чтобы стороны не смогли сориентироваться, чтобы наш клиент не имел возможности принять участия в судебном заседании", - заявил адвокат Януковича Александр Горошинский.

Киевский суд обвинил Виктора Януковича в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. Так витиевато прокуратура сформулировала его якобы просьбу к Москве ввести войска. Свергнутого президента Украины заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Янукович находится в России. Судебный процесс длился около полутора лет. Именно сейчас, в преддверие выборов, приговор вынесен явно не случайно. Нужно ж чем-то, кроме томоса, отвлечь украинцев от действительно насущных проблем.

Лилия Акиньшина, Олег Гаврилов, "ТВ Центр".