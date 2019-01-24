Поиски самолета с футболистом "Кардиффа" прекращены

Шансов на спасение практически нет

Полиция Гернси прекратила поиски самолета Piper Malibu, который пропал с радаров 21 января. На борту находился нападающий футбольного клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

Шансы найти живыми находившихся на борту людей крайне низки. В спасательной операции были задействованы три самолета и один вертолет. Накануне в предположительном месте крушения были обнаружены плавающие на поверхности воды вещи. Но ни самолета, ни пассажиров найти не удалось.

Ранее сотрудники полиции выдвинули четыре версии развития событий. Согласно первой из них, самолет приземлился в неизвестном месте, и не смог выйти на связь. По второй версии, легкомоторный самолет приземлился на воду, и потерпевших подобрало судно, проходившее мимо. Согласно последней версии, воздушное судно разбилось после удара о воду, а потерпевшие оказались в море.

Связь с легкомоторным самолетом Piper Malibu была потеряна вечером 21 января в 20 километрах к северу от острова Гернси, входящего в состав Нормандских островов в проливе Ла-Манш. На борту находились два человека, один из них – Сала.