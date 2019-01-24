ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американцы на МКС остались без скафандра

19:17
  • четверг
  • 24 января 2019

Снаряжение для внекорабельных задач отказало при проверке

Американские астронавты остались без одного скафандра на МКС. Предварительно, снаряжение отказало 22 января при проверке. В скафандре, предназначенном для внекорабельной работы, могут заменить насос.
Запуск американского корабля к МКС отложили из-за гнили

Подобные неполадки уже случались на МКС. "Ничего страшного в этом нет", - резюмировал источник РИА Новости в российской ракетно-космической отрасли. На МКС есть еще три скафандра для выходов в открытый космос.

Ранее на МКС чуть не отправили грузовой корабль с плесенью. Как сообщили в NASA, запуск отложили после того, как на борту были найдены гнилые батончики.

В августе прошлого года на МКС была обнаружена утечка воздуха. Ее вызвала микротрещина в обшивке бытового отсека корабля "Союз МС-09". Ответ на вопрос, чем (или кем) и когда было сделано отверстие, даст экспертиза доставленных на землю фрагментов обшивки корабля.

Читайте также:
Главное сегодня
Астронавт США в открытом космосе
Астронавт США в открытом космосе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.