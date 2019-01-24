Американцы на МКС остались без скафандра

Снаряжение для внекорабельных задач отказало при проверке

Американские астронавты остались без одного скафандра на МКС. Предварительно, снаряжение отказало 22 января при проверке. В скафандре, предназначенном для внекорабельной работы, могут заменить насос.

Подобные неполадки уже случались на МКС. "Ничего страшного в этом нет", - резюмировал источник РИА Новости в российской ракетно-космической отрасли. На МКС есть еще три скафандра для выходов в открытый космос.

Ранее на МКС чуть не отправили грузовой корабль с плесенью. Как сообщили в NASA, запуск отложили после того, как на борту были найдены гнилые батончики.

В августе прошлого года на МКС была обнаружена утечка воздуха. Ее вызвала микротрещина в обшивке бытового отсека корабля "Союз МС-09". Ответ на вопрос, чем (или кем) и когда было сделано отверстие, даст экспертиза доставленных на землю фрагментов обшивки корабля.