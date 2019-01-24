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Патриарх Кирилл сравнил сделавших аборт с фашистами

19:35
  • четверг
  • 24 января 2019

Предстоятель церкви считает аборт по медицинским показаниям большим грехом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил аборты при выявлении отклонений в развитии ребенка и сравнил женщин, которые решились избавиться от эмбриона, с фашистами.

"Подобную практику уничтожения инвалидов пропагандировали только в фашистской Германии <…> уничтожение эмбриона, а тем более плода, это уничтожение человеческой личности", - цитирует "Интерфакс" патриарха. Нельзя убивать плод, даже если из него не получится хороший футболист или адвокат, считает он.

Предстоятель церкви сообщил, что число абортов в стране сокращается, однако в 2017 году было сделано до 627 тысяч операций по прерыванию беременности. "Фактически за прошедший год было уничтожено несколько городов регионального значения", - заметил патриарх.

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