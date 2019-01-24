Путин обсудил с Мадуро квазипереворот в Венесуэле

Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы

Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Николасом Мадуро. Российский президент высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога, сообщает "ТВ Центр".

Ранее в Москве призвали оппозиционные силы в Каракасе не становиться пешками в чужой игре. Так в МИД России отреагировали на попытку госпереворота в Венесуэле. Республика разделена надвое - на граждан, лояльных конституционно избранному президенту Мадуро, и тех, кто перешел на сторону самопровозглашённого лидера Хуана Гуайдо, которого поддержали в США.

Все в стране происходит по обычному вашингтонскому сценарию, когда под предлогом установления демократии сменяются неугодные американцам правительства. Премьер-министр Дмитрий Медведев уже назвал события в Каракасе квазипереворотом. Обстановка в Венесуэле - крайне напряжённая. Есть погибшие.

Восхиился происходящим Петр Порошенко - он назвал протесты "венесуэльским майданом". Украинский президент уверен, что к перевороту привел популизм Мадуро.