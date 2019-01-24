Трамп пригрозил ударить по мятежной Венесуэле

Счет идет на часы

Тем временем ситуация в Венесуэле по-прежнему неспокойная. В результате ночных беспорядков по всей стране есть жертвы, много людей получили ранения. Республика оказалась разделена надвое - на граждан, лояльных конституционно избранному президенту Николасу Мадуро и тех, кто перешел на сторону самопровозглашённого лидера Хуана Гуайдо, которого поддержали США. Все по обычному вашингтонскому сценарию, когда под предлогом установления демократии сменяются неугодные американцам правительства.

Сан-Кристобаль - административный центр одного из 23 штатов Венесуэлы - Тачира. Еще накануне здесь было спокойно, а теперь звучат выстрелы и горят дома. Число погибших по всей стране уже приближается к двум десяткам. Многотысячные манифестации и столкновения с силами правопорядка то утихают, то разгораются вновь. Главные события - в столице, Каракасе.

"Я клянусь официально принять полномочия национальной исполнительной власти как действующий президент Венесуэлы, сформировать переходное правительство и провести свободные выборы", - заявил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Заявление, которое может обойтись Венесуэле очень дорого, Гуайдо сделал в день национального праздника. В 1958 году был свергнут ставленник США диктатор Перес Хименес. 61 год спустя еще совсем недавно мало кому известный 35-летний политик решил повторить историю. Неудивительно, что не прошло и нескольких часов, как самозванного президента признали в США.

"Граждане Венесуэлы слишком долго страдали от незаконного режима Мадуро. Сегодня я официально признал председателя Венесуэльского национального собрания Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", - сообщил президент США Дональд Трамп.

Вслед за Вашингтоном госпереворот в Венесуэле поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, МИД Испании призвал провести в республике досрочные выборы. Потянулись и латиноамериканские сателлиты - Бразилия, Аргентина, Колумбия. В их столицах вряд ли хорошо знают Гуайдо, но перечить могучему северному соседу не решились. Зато кандидатура соперника законного президента Мадуро прекрасно известна в США. Гуайдо учился на инженера, стажировался в США. 5 января по принципу ротации он стал главой Национального собрания Венесуэлы. А три недели спустя провозгласил себя президентом - завидная карьера, которая вряд ли могла состояться без помощи извне.

"То, что США и ряд стран, в том числе стран региона, незамедлительно признали временно исполняющего обязанности президента самопровозглашенного, говорит только о том, что они напрямую приложили руку к искусственному созданию двоевластия, которое чревато хаосом и очень серьезной дестабилизацией внутриполитической ситуации", - оценил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, не надо создавать никакую комиссию Мюллера, как это делают США, пытаясь найти следы мифического вмешательства в свои выборы. Вмешательство в дела Венесуэлы налицо. И это видно всем, кто здраво оценивает ситуацию. В поддержку президента Николаса Мадуро высказались Мексика и Эквадор, Китай, Турция и еще ряд стран.

"Два дня назад была попытка госпереворота силами военных продажных. Эту кучку военных нейтрализовали. Теперь эта попытка госпереворота используется как сигнал к якобы народным так называемым выступлениям, которые по замыслам Штатов должны перерасти в такие события, которые вынудят президента Мадуро отказаться от власти", - прокомментировал эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Пшеничников.

Но отказываться от власти Мадуро не намерен. Зато подписал ноту с требованием к американским дипломатам в 72 часа покинуть страну. Именно посольство США в Каракасе называют штабом госпереворота. Но в Госдепе ответили: отзывать дипломатов не будут, сосредоточившись на контактах с провозгласившим себя президентом Гуайдо. Эксперты считают, что Вашингтон теперь будет выжидать: начнет ли Мадуро активные действия по выдворению представителей США, а также предпримет ли жесткие меры в отношении бунтовщиков.

В этом случае не исключено даже военное вторжение в Венесуэлу. Трамп заявил, что готов ко всему. Сценарий был уже не раз опробован: в Никарагуа, Панаме и множестве других стран. "Все варианты. Всегда. Мы рассматриваем все варианты", - не исключил удара по Венесуэле Трамп.

В прошлом году Николас Мадуро пережил попытку покушения. А с серьезными волнениями президент Венесуэлы сталкивался в 2017 году. Буквально на днях он сказал, что предчувствует их повторение, что неудивительно в стране, где годовая инфляция приближается к полутора миллионам процентов, а уровень жизни крайне низок. Экономику страны долго и планомерно убивали США, задавившие санкциями торговлю нефтью, которой в Венесуэле больше всего в мире. Месторождения долгое время принадлежали Америке, но президент Чавес их национализировал. В Вашингтоне затаили обиду, теперь подвернулся удобный повод для реванша. Но разделяют эти намерения далеко не все.

Выступление госсекретаря Помпео на заседании Организации американских государств было прервано, после того как гражданская активистка развернула плакат с надписью "Не поддерживайте переворот в Венесуэле". Женщину быстро выдворили из зала. А Болтон, завершая речь, пообещал американскую гуманитарную помощь Венесуэле, которую сами же Штаты и разорили. При этом деньги получит только новое самопровозглашенное руководство. Впрочем, надо заметить, что в бедности народа виновато и действующее правительство Венесуэлы, которое так и не предприняло попыток диверсифицировать экономику, основанную только на углеводородах. Теперь же счет идет на часы. Помощник президента США Джон Болтон выразил надежду, что венесуэльские военные поддержат оппозицию.

"Очень многое будет зависеть от того, как поступят военные. Была попытка военного переворота несколько дней назад. Судя по всему определенные финансовые интервенции происходили со стороны Колумбии. Поэтому признавать достаточно молодого кандидата без поддержки армии хоть какой-то Вашингтон вряд ли бы решился", - заверил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о поддержке законного президента страны. Для Мадуро это очень важно. Даже если не все военные будут на его стороне, главное, чтобы они не выступили массово на стороне самозванца Гуайдо.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".