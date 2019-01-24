В Севастополе нашли удивительные археологические находки

За два с половиной месяца раскопок было найдено почти восемь тысяч артефактов

В Севастополе проходят масштабные археологические раскопки. 130 специалистов из разных регионов нашей страны работают на местах исторических событий, где переплетаются следы разных эпох. Музей обороны Севастополя готовится показать горожанам все найденные артефакты, а их - уже тысячи.

Корреспонденту "ТВ Центра" в Крыму Никите Васильеву посчастливилось прикоснуться к истории собственными руками. Подробности – смотрите в его репортаже.