ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат Рады унизил российскую журналистку в ПАСЕ (видео)

20:43
  • четверг
  • 24 января 2019

Виноватым он себя не чувствует

Депутат Верховной рады Украины Владимир Береза, который представляет делегацию страны в ПАСЕ, толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву. В этот момент девушка пыталась задать вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко вопрос о судьбе российских граждан, удерживаемых киевскими властями.

Сначала российскую журналистку толкнул один из коллег, а затем и сам Береза. "Драться нельзя, вы же депутат!", - отреагировала Скабеева.

После потасовки Скабеева попросила Березу объяснить свой поступок, но тот продолжил ее оскорблять и удивился, что Россия оправляет своих журналистов, а Крым отдавать не хочет, сообщает "112 Украина". 

Читайте также:
Новости по теме
Депутат Верховной рады Украины Владимир Береза оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву
Депутат Верховной рады Украины Владимир Береза оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву
Российская журналистка Ольга Скабеева
Российская журналистка Ольга Скабеева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.