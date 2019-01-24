Депутат Рады унизил российскую журналистку в ПАСЕ (видео)

Виноватым он себя не чувствует

Депутат Верховной рады Украины Владимир Береза, который представляет делегацию страны в ПАСЕ, толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву. В этот момент девушка пыталась задать вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко вопрос о судьбе российских граждан, удерживаемых киевскими властями.

Сначала российскую журналистку толкнул один из коллег, а затем и сам Береза. "Драться нельзя, вы же депутат!", - отреагировала Скабеева.

После потасовки Скабеева попросила Березу объяснить свой поступок, но тот продолжил ее оскорблять и удивился, что Россия оправляет своих журналистов, а Крым отдавать не хочет, сообщает "112 Украина".