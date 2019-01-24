В Нижнем Новгороде подросток обстрелял автобус

Юноша напал на автобус с пассажирами на одной центральных улиц города

В Нижнем Новгороде 17-летний подросток устроил стрельбу в центре города. Юноша напал на пассажирский автобус.

В результате инцидента на Большой Покровской улице никто не пострадал. Подросток стрелял из пневматического пистолета, в итоге были повреждены лишь стекла.

Стрелок, в отношении которого возбудили дело о хулиганстве, в настоящее время задержан, сообщили в МВД по региону. В ведомстве уточнили, что нападение произошло еще в середине января.