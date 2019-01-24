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Опубликовано видео нападения на полицейских в Нальчике

21:16
  • четверг
  • 24 января 2019

Погибли три человека

Следственный комитет опубликовал видео нападения на сотрудников полиции в Нальчике. На записи видно, как двое полицейских ведут стрельбу по неизвестным.

Инцидент произошел около 18 часов (время совпадает с московским), когда на экипаж ДПС в Нальчике напали четверо мужчин с ножами. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим. В результате трое из них были ликвидированы и один ранен.

На месте происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК по региону. Одному из сотрудников полиции были причинены ранения.

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