Опубликовано видео нападения на полицейских в Нальчике

Погибли три человека

Следственный комитет опубликовал видео нападения на сотрудников полиции в Нальчике. На записи видно, как двое полицейских ведут стрельбу по неизвестным.

Инцидент произошел около 18 часов (время совпадает с московским), когда на экипаж ДПС в Нальчике напали четверо мужчин с ножами. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим. В результате трое из них были ликвидированы и один ранен.

На месте происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК по региону. Одному из сотрудников полиции были причинены ранения.