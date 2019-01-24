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В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв

21:15
  • четверг
  • 24 января 2019

Взрыв и пожар произошли на 17-м этаже

Взрыв и последующий за ним пожар произошли в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе.

Дом находится по адресу: улица Кольцевая, дом 20, пишет ТАСС. ЧП случилось на последнем 17-м этаже. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

На месте работают спасатели. Обстоятельства произошедшего выясняются. По данным телеграм-канала "МК: срочные новости", дом новый, он был сдан в эксплуатацию год назад. Многие жильцы делают ремонт. Возможно, взорвался газовый баллон, который используют для установки натяжных потолков.

 

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