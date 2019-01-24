Собянин рассказал о развитии детских технопарков в Москве

В детском технопарке Московского авиационного института в мае откроются шесть уникальных лабораторий

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил детский технопарк, который открылся совсем недавно на базе Московского авиационного института. "Траектория взлета" - так называется эта инновационная площадка. Пока здесь работают две лаборатории - по IT-разработкам и 3D-моделированию. Но в скором времени планируют запустить ещё шесть перспективных направлений.

Ученики сидят за партами, преподаватель при этом вроде бы объясняет материал. Да и действие происходит в стенах высшего учебного заведения. Ничего необычного, но только на первый взгляд. По коридорам тут летают коптеры - словно "привет" из будущего. На мониторах при этом - сложнейшие графики и модели. А вот дети, кажется, такие мудреные задания щелкают как орешки. Сейчас на повестке дня - создание цифрового двойника беспилотного летательного аппарата.

Если все задумки удастся воплотить в жизнь - это будет настоящим прорывом. Задачу пытаются реализовать и большие компании - собственно, поэтому она и привлекла молодое поколение. Символика здесь везде, даже в названии - "Траектория взлета". Находится технопарк на базе авиационного института. Помимо проектного образования, дети могут обучаться здесь и параллельно учебе в школе. Задания абсолютно разные, кому что нравится - моделирование ракет или, к примеру, печать на 3D-принтере чехла для мобильного телефона. То, что сложно было представить еще несколько лет назад, сейчас - вполне обычно.

"Сейчас технологии позволяют это сделать достаточно быстро. Необходимо иметь достаточно знаний, знать матчасть, а дальше в принципе на поток поставить - это уже не так сложно, как это было пять-десять лет назад. Задача технопарха в том, чтобы обучить детей, чтобы они могли сами это делать в принципе дома, имея свой 3D-принтер или компьютер", - пояснил руководитель детского технопарка "Траектория взлета" Сергей Ершов.

Технопарк открыт для всех желающих чуть больше месяца, до этого еще несколько проработал в пилотном режиме. Пока действуют только две лаборатории: это IT-разработки и 3D-моделирование. Атмосфера больше игровая, нежели учебная. Специально, чтобы заинтересовать и максимально вовлечь подростков в науку.

"Очень важно, что бы это были не абстрактные вещи, а прикладные, чтобы с вами занимались практики, инженеры с реальных заводов, ведущие специалисты или специалисты и преподаватели из университетов, тогда будет продвижение вперед с точки зрения осмысления будущего, собственного будущего и представление о современных технологиях", - заключил Собянин.

Второй этап планируется завершить в мае этого года. Появятся еще шесть перспективных направлений. Среди них, к примеру, робототехника, цифровое производство и дополненная виртуальная реальность. Научат делать приложения для телефона или же виртуальных очков. Интерес среди молодого поколения однозначно есть.

Александра Сергомасова, Александр Козликин, Дмитрий Иванов, Александр Савин, Екатерина Гущина, Александр Званцев. "ТВ Центр".