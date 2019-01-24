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МЧС опровергло информацию о взрыве в доме в Балашихе

21:37
  • четверг
  • 24 января 2019

Взрыва не было, произошел только пожар

Подмосковное МЧС опровергло информацию о взрыве в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе.

По уточненной информации, на 15-м этаже дома произошел пожар, он локализован на площади 30 квадратных метров. Дом построен в 2017 году, к газу не подключен, пишет РИА Новости

Пострадавших в результате пожара предварительно нет. Из дома были эвакуированы 30 человек, в том числе пятеро детей.

Ранее сообщалось, что в квартире на 17-м этаже дома №20 по улице Кольцевая произошел взрыв с последующим возгоранием. Как сообщал телеграм-канала "МК: срочные новости", дом новый, он был сдан в эксплуатацию год назад. Многие жильцы делают ремонт. Возможно, взорвался газовый баллон, который используют для установки натяжных потолков.

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