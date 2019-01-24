Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Балашихе

Это рабочие, которые делали ремонт в квартире

Два человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома в подмосковной Балашихе.

По предварительным данным МЧС, это рабочие, делавшие в помещении ремонт. Следователи добавили, что из-за пожара обрушилась кровля дома, пишет ТАСС. Взрыва в доме, как ранее писали СМИ, не было. "Из-за сильного пожара хлопнули стекла", - объяснили спасатели.

Квартира на 15-м этаже многоквартирного дома №20 на улице Кольцевая загорелась вечером 24 января. Из дома были эвакуированы 30 человек, в том числе пятеро детей. На данный момент пожар локализован на площади 30 квадратных метров.

Дом был построен в 2017 году, к газу не подключен. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за короткого замыкания в электронагревателе или из-за взрыва газового баллона, который используют для установки натяжных потолков.