ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Балашихе

22:14
  • четверг
  • 24 января 2019

Это рабочие, которые делали ремонт в квартире

Два человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома в подмосковной Балашихе.

По предварительным данным МЧС, это рабочие, делавшие в помещении ремонт. Следователи добавили, что из-за пожара обрушилась кровля дома, пишет ТАСС. Взрыва в доме, как ранее писали СМИ, не было. "Из-за сильного пожара хлопнули стекла", - объяснили спасатели.

Квартира на 15-м этаже многоквартирного дома №20 на улице Кольцевая загорелась вечером 24 января. Из дома были эвакуированы 30 человек, в том числе пятеро детей. На данный момент пожар локализован на площади 30 квадратных метров.

Дом был построен в 2017 году, к газу не подключен. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за короткого замыкания в электронагревателе или из-за взрыва газового баллона, который используют для установки натяжных потолков.

Новости по теме
Последствия пожара в жилом доме
Последствия пожара в жилом доме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.