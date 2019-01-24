Появилось видео последствий жуткого пожара в Балашихе

Пожар потушен, погибли двое рабочих

В Сети появилось видео последствий пожара в квартире многоэтажного дома в подмосковной Балашихе. Видео предоставило агентство "Москва". На кадрах можно заметить, что на асфальте валяются куски оконных рам, битое стекло. Повреждены рядом припаркованные машины.

Квартира на 15-м этаже многоквартирного дома №20 на улице Кольцевая загорелась вечером 24 января. Погибли двое рабочих, которые делали ремонт в квартире. Из дома эвакуированы 30 человек, в том числе пятеро детей. Их разместят в местной школе.

Пожар потушен, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. У здания частично обрушилась кровля. Взрыва, как ранее писали СМИ, не было. "Из-за сильного пожара хлопнули стекла", - объяснили спасатели.

Дом был построен в 2017 году, к газу не подключен. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за короткого замыкания в электронагревателе или из-за взрыва газового баллона, который используют для установки натяжных потолков.