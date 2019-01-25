Каковы шансы Мадуро сохранить свой пост

К какому сценарию прибегли Соединенные Штаты, чтобы спровоцировать очередной госпереворот

Как должен действовать президент страны Николас Мадуро, чтобы сохранить свой пост? И что нужно Вашингтону от лже-президента Хуана Гуайдо?

Ситуацию в Венесуэле обсудили в программе "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответила советник Международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Политический бандитизм исходит в этот раз из Вашингтона. Предыдущая администрация США не доходила до того, что взять спикера парламента и объявить его президентом", - рассказала Крашенинникова.

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