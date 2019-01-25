Рассекречены уникальные документы о блокаде Ленинграда

Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении блокадного Ленинграда

Министерство обороны рассекретило и выложило на своем сайте уникальные документы к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. Основная их часть посвящена "Дороге жизни", которая проходила по Ладожскому озеру и связывала осажденный город с другими районами страны, передает "ТВ Центр".

Среди опубликованных данных постановление Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороги через Ладогу. Также можно узнать ранее неизвестные факты об участии в боевых операциях подводных лодок.

Советские малые субмарины вели разведку и наблюдение за подходами к базам фашистов. Ленинград находился в осаде долгих 28 месяцев - по 27 января 44-го года. В ознаменование окончания блокады в городе на Неве был дан салют из 324 орудий.