В России посмеялись над мечтами Киева "вернуть" Кавказ и Кубань

В Киеве задумались о присоединении Кавказа и Кубани к Украине

В Верховной Раде считают, что на Кавказе и Кубани "высокий уровень национального украинского сознания". Поэтому Киев якобы может "вернуть" силой эти два российских региона.

Нардеп Андрей Билецкий заявил, что Кубань и Кавказ этнически и ментально сильно отличается от остальной части страны. По его словам, Украина должна создать проект, который взбудоражит "историческую память и интерес".

В России уже высмеяли заявление депутата Рады. В соцсетях призвали идущих брать Кубань украинцев "одеться поприличней и не пить горилки", пишут "Известия". "А то неудобно вас пьяными брать в плен", - иронически отмечают пользователи.

Российский ведущий и блогер также отреагировал на заявление Билецкого в Twitter. "Кавказ. Высокий уровень украинского сознания. Ок :)", – посмеялся он.

В октябре прошлого года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в предложил украинцам "возвратить Кубань и Москву".