Пациентов вывозят на каталках: видео эвакуации больниц в Иркутске

В шесть городских клиник поступили анонимные сообщения о минировании
В Иркутске эвакуировали пациентов и персонал шести больниц. В заведения утром 25 января поступили сообщения о минировании.
Очевидцы рассказали, что тяжелобольных пациентов вывозили из здания на каталках. Свидетели сняли все происходящее на видео. Кадры размещены в соцсетях.
Эвакуации прошли оперативно. Теперь здания осматривают кинологи, сотрудники ФСБ и МЧС.
Как пишет ТАСС, всего в Иркутской области сообщения о минировании поступили в 23 заведения. Среди них около десяти школ.
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