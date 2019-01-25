Пациентов вывозят на каталках: видео эвакуации больниц в Иркутске

В шесть городских клиник поступили анонимные сообщения о минировании

В Иркутске эвакуировали пациентов и персонал шести больниц. В заведения утром 25 января поступили сообщения о минировании.

Очевидцы рассказали, что тяжелобольных пациентов вывозили из здания на каталках. Свидетели сняли все происходящее на видео. Кадры размещены в соцсетях.

Эвакуации прошли оперативно. Теперь здания осматривают кинологи, сотрудники ФСБ и МЧС.

Как пишет ТАСС, всего в Иркутской области сообщения о минировании поступили в 23 заведения. Среди них около десяти школ.