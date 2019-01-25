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Знаменитый и очень дорогой: Киев устроил истерику из-за российского газа

09:13
  • пятница
  • 25 января 2019

На Украине рассказали о грядущей победе над Россией

Москва будет вынуждена подписать новый газовый контракт с Киевом. Только это позволит обеспечить Европу голубым топливом до того, как будет запущен "Северный поток-2", считает замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.
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"До 1 января 2020-го россияне все равно не успевают построить свой знаменитый и очень дорогой "Северный поток—2". Им все равно придется каким-то образом транспортировать свой газ в Европу", — заявила Бойко.

По ее словам, именно неготовность нового газопровода станет одним из факторов подписания газового соглашения с Украиной. В связи с этим позиции России явно ухудшаются, и Киев не будет идти на компромиссы по решению Стокгольмского арбитража, заявила чиновница, передает ФАН.

21 января в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры России, Евросоюза и Украины по газу. Главной темой стали перспективы транзита топлива между Москвой и Киевом после завершения действующего контракта. По словам министра энергетики России Александра Новака, стороны на встрече подтвердили заинтересованность в продолжении транзита газа.

При этом Украина осталась недовольна позицией "Газпрома". Компания выступила за предоставление конкурентоспособных тарифов по транзиту газа и урегулирование судебных споров с "Нафтогазом".

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