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Выживший штурман Су-34 рассказал неизвестные подробности крушения

09:07
  • пятница
  • 25 января 2019

Стали известны детали аварии над акваторией Японского моря

Штурман истребителя-бомбардировщика Су-34, который попал в аварию над акваторией Японского моря, рассказал подробности случившегося. По его словам, полет проходил при неблагоприятных погодных условиях – в частности, была повышенная облачность.

Пилот рассказал, что один из самолетов резко рванул вперед. Машина ушла в кабрирование, затем истребитель-бомбардировщик начал заваливаться на правое крыло", - приводит его слова ТАСС. Также штурман рассказал, что после аварии экипаж ведущего Су-34 катапультировался.

Два истребителя-бомбардировщика  столкнулись 18 января. Спасатели обнаружили два тела, поиски еще одного пилота ведутся.

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