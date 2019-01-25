Выживший штурман Су-34 рассказал неизвестные подробности крушения

Стали известны детали аварии над акваторией Японского моря

Штурман истребителя-бомбардировщика Су-34, который попал в аварию над акваторией Японского моря, рассказал подробности случившегося. По его словам, полет проходил при неблагоприятных погодных условиях – в частности, была повышенная облачность.

Пилот рассказал, что один из самолетов резко рванул вперед. Машина ушла в кабрирование, затем истребитель-бомбардировщик начал заваливаться на правое крыло", - приводит его слова ТАСС. Также штурман рассказал, что после аварии экипаж ведущего Су-34 катапультировался.

Два истребителя-бомбардировщика столкнулись 18 января. Спасатели обнаружили два тела, поиски еще одного пилота ведутся.