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Виторган проговорился о разводе с Собчак

09:20
  • пятница
  • 25 января 2019

Актер оставил странное сообщение в соцсети

Максим Виторган рассказал, что незнакомые люди присылают ему сообщения о Ксении Собчак. Люди пишут, что видели жену актера в компании Константина Богомолова. Одну из таких "анонимок" Виторган опубликовал в Instagram.
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"Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга", - прокомментировал он поступившее сообщение (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

При этом актер намекнул на расставание с Собчак. Виторган отметил, что его тоже могут застать с другой. "Если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь Ксюше не пишите. Поздно", - заявил артист.

Напомним, 21 января Максим Виторган и Константин Богомолов устроили драку на улице в центре Москвы, передает "Газета.ру". По данным СМИ, актер приревновал к режиссеру жену.

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