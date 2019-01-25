Виторган проговорился о разводе с Собчак

Актер оставил странное сообщение в соцсети

Максим Виторган рассказал, что незнакомые люди присылают ему сообщения о Ксении Собчак. Люди пишут, что видели жену актера в компании Константина Богомолова. Одну из таких "анонимок" Виторган опубликовал в Instagram.

"Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга", - прокомментировал он поступившее сообщение (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

При этом актер намекнул на расставание с Собчак. Виторган отметил, что его тоже могут застать с другой. "Если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь Ксюше не пишите. Поздно", - заявил артист.

Напомним, 21 января Максим Виторган и Константин Богомолов устроили драку на улице в центре Москвы, передает "Газета.ру". По данным СМИ, актер приревновал к режиссеру жену.