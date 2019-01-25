Совет Европы потребовал у России €60 млн долга

Ранее эту сумму озвучил глава МИД Финляндии

Россия должна Совету Европы примерно 60 миллионов евро. Об этом заявил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген. По его словам, такова примерная сумма.

До этого глава МИД Финляндии, которая является страной-председателем до мая в комитете министров Совета, Тимо Сойни рассказал, что за эти месяцы Хельсинки рассчитывает достигнуть компромисса по возвращению России к работе в СЕ. При этом там хотят добиться и выплаты долга Москвы, передает РИА Новости.

Ранее депутаты Госдумы предложили не направлять российскую делегацию на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также не платить ежегодный взнос в эту организацию. Как отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, ПАСЕ отошла от принципов демократии. Также она игнорирует основные нормы работы парламентских структур, поэтому взаимодействие с ней лишено практического смысла.

В 2014 году российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ. Это произошло после событий на Украине. В связи с этим наша страна заявила об отказе от работы на таких условиях. В июне 2017 года глава МИД России Сергей Лавров объявил генсеку СЕ Турбьерну Ягланду о заморозке уплаты взноса в бюджет Совета Европы за тот год.