На Урале кот два года ждет на пепелище погибших хозяев

Рыжик спит под открытым небом

В Челябинской области с 2017 года кот ждет у сгоревшего дома своих хозяев. Рыжик не уходит с пепелища и спит под открытым небом. Преданный кот не понимает, что его семьи больше нет. Хозяева пушистика погибли в страшном пожаре.

В доме жили женщина, ее трое дочек и Рыжик. Трагедия произошла ночью. Спаслись только две малышки пяти и четырех лет. Девочек просто не было дома во время пожара. Сейчас они в Доме малютки.

Здоровье самого животного сильно подорвано. "Котику уже требуется помощь, у него появляются проблемы с глазами, поскольку и зимой, и летом живет на открытой местности, в грязи", - рассказала волонтер в беседе с URA.Ru.