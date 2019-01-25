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На Урале кот два года ждет на пепелище погибших хозяев

10:54
  • пятница
  • 25 января 2019

Рыжик спит под открытым небом

В Челябинской области с 2017 года кот ждет у сгоревшего дома своих хозяев. Рыжик не уходит с пепелища и спит под открытым небом. Преданный кот не понимает, что его семьи больше нет. Хозяева пушистика погибли в страшном пожаре. 

В доме жили женщина, ее трое дочек и Рыжик. Трагедия произошла ночью. Спаслись только две малышки пяти и четырех лет. Девочек просто не было дома во время пожара. Сейчас они в Доме малютки.

 

Здоровье самого животного сильно подорвано. "Котику уже требуется помощь, у него появляются проблемы с глазами, поскольку и зимой, и летом живет на открытой местности, в грязи", - рассказала волонтер в беседе с URA.Ru.

 

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Кот Рыжик
Кот Рыжик
Кот Рыжик
Кот Рыжик
Кот Рыжик
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Сгоревший дом
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