Россиян обложат новым налогом

Совфед разработал законопроект о платной регистрации мобильных телефонов

В Совете Федерации предложили ввести в нашей стране платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному ​​идентификатору мобильного оборудования (IMEI). Это предполагается сделать с 1 февраля 2020 года.

Законопроект, который разработала первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству Людмила Бокова, в ближайшее время должен поступить в Госдуму.

Предполагается, что устройства можно будет самостоятельно регистрировать на сайте госуслуг. Цена услуги не превысит 100 рублей. При этом речь идет не только о телефонах, но и планшетах и ряде других гаджетов отмечает РБК.

Как ожидается, эта мера резко сократить ввоз контрафактных телефонов из-за рубежа. Также уменьшится число их краж.