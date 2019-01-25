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Россиян обложат новым налогом

10:17
  • пятница
  • 25 января 2019

Совфед разработал законопроект о платной регистрации мобильных телефонов

В Совете Федерации предложили ввести в нашей стране платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному ​​идентификатору мобильного оборудования (IMEI). Это предполагается сделать с 1 февраля 2020 года.
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Законопроект, который разработала первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству Людмила Бокова, в ближайшее время должен поступить в Госдуму.

Предполагается, что устройства можно будет самостоятельно регистрировать на сайте госуслуг. Цена услуги не превысит 100 рублей. При этом речь идет не только о телефонах, но и планшетах и ряде других гаджетов отмечает РБК.

Как ожидается, эта мера резко сократить ввоз контрафактных телефонов из-за рубежа. Также уменьшится число их краж.

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