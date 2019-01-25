ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России подорожает молоко

10:21
  • пятница
  • 25 января 2019

В Минсельхозе не согласны с такими прогнозами

Согласно прогнозам, натуральное молоко в России подорожает на 5–15%. Это связано с ужесточением требований к маркировке, увеличением НДС, валютного курса и стоимости бензина.

По словам экспертов, с середины января производители молокосодержащей продукции обязаны указывать на упаковке товара сведения о наличии в нем растительных жиров. Эти изменения повысят покупательский спрос на натуральное молоко. В связи с этим вырастет и стоимость продукта.

Как отметили в Минсельхозе, внедрение маркировки не окажет значимого влияния на выбор потребителей, а также цены производителей, пишет газета "Известия". Кроме того, в ведомстве отметили, что государством созданы условия для стабилизации цен на молоко.

Эти нормы были введены 16 января текущего года. Теперь некоторое молоко будет называться "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира".

Главное сегодня
Девушка выбирает молоко
Девушка выбирает молоко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.