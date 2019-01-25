В России подорожает молоко

В Минсельхозе не согласны с такими прогнозами

Согласно прогнозам, натуральное молоко в России подорожает на 5–15%. Это связано с ужесточением требований к маркировке, увеличением НДС, валютного курса и стоимости бензина.

По словам экспертов, с середины января производители молокосодержащей продукции обязаны указывать на упаковке товара сведения о наличии в нем растительных жиров. Эти изменения повысят покупательский спрос на натуральное молоко. В связи с этим вырастет и стоимость продукта.

Как отметили в Минсельхозе, внедрение маркировки не окажет значимого влияния на выбор потребителей, а также цены производителей, пишет газета "Известия". Кроме того, в ведомстве отметили, что государством созданы условия для стабилизации цен на молоко.

Эти нормы были введены 16 января текущего года. Теперь некоторое молоко будет называться "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира".