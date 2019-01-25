ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Две минуты до конца света: стрелка на часах Судного дня замерла

10:31
  • пятница
  • 25 января 2019

Ее оставили на прежней отметке

Движение стрелок часов Судного дня отражает изменение уровня опасности ядерных атак, климатических катастроф и напряженности международной обстановки. В этом году их оставили на той же отметке, что и в прошлом. Они по-прежнему показывают без двух минут полночь.
Астероиды на Землю не падают: российский ученый развеял фейк о конце света

Стрелки являются символическими. Авторы проекта заметили, что оставили их на месте не в знак стабильности, а в качестве предупреждения всему человечеству.

Сейчас стрелки Судного дня близки к полуночи настолько же, насколько это было в 1953 году, когда люди боялись холодной войны, пишет журнал The Bulletin of the Atomic Scientists.

Улучшение ситуации зависит от действий мировых лидеров. Чем больше они будут стремиться к позитивным изменениям, тем вероятнее, что минутная стрелка начнет отдаляться от полуночи.

В первый раз часы Судного поместили на обложку The Bulletin of the Atomic Scientists в 1947 году. Решение о переводе стрелок принимают эксперты вместе с советом директоров журнала. В последние годы их перемещают вперед.

Главное сегодня
Часы судного дня
Часы судного дня
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.