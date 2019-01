Две минуты до конца света: стрелка на часах Судного дня замерла

Ее оставили на прежней отметке

Движение стрелок часов Судного дня отражает изменение уровня опасности ядерных атак, климатических катастроф и напряженности международной обстановки. В этом году их оставили на той же отметке, что и в прошлом. Они по-прежнему показывают без двух минут полночь.

Стрелки являются символическими. Авторы проекта заметили, что оставили их на месте не в знак стабильности, а в качестве предупреждения всему человечеству.

Сейчас стрелки Судного дня близки к полуночи настолько же, насколько это было в 1953 году, когда люди боялись холодной войны, пишет журнал The Bulletin of the Atomic Scientists.

Улучшение ситуации зависит от действий мировых лидеров. Чем больше они будут стремиться к позитивным изменениям, тем вероятнее, что минутная стрелка начнет отдаляться от полуночи.

В первый раз часы Судного поместили на обложку The Bulletin of the Atomic Scientists в 1947 году. Решение о переводе стрелок принимают эксперты вместе с советом директоров журнала. В последние годы их перемещают вперед.