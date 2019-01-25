"Вспомнили "Хромую лошадь": школьники о страшном пожаре во Владивостоке

Ученикам во Владивостоке пришлось ломать закрытую дверь аварийного выхода во время сильного пожара

Видео, как ученики 33-й школы во Владивостоке сами себя спасают из горящего здания, шокировало пользователей интернета. Едкий дым окутал помещение. Дети при срабатывании пожарной сигнализации сразу побежали к эвакуационным выходам. Но двери оказались закрыты на замок.

Директор Татьяна Иванова уверяет: все пожарные выходы в обязательном порядке перед началом занятий проверяет дежурный. А затем еще два раза за учебный день осматривают замки. По ее словам, выходы никогда не запирали, и в день пожара они были открыты.

Ученик 8-го класса Алексей с руководством школы не согласен. Это он со всех сил выбивал дверь, чтобы спасти не только себя, но еще около десятка учеников. По его словам, у выхода столпились дети с первого и второго этажей - начальные и старшие классы.

"На двери были две щеколды и замок. Мы выбивали около 10 минут. Копоть была уже очень сильная. Это было очень тяжело. Вспомнили "Хромую лошадь", когда люди погибли от дыма", - рассказал школьник.

Кадры уже с другого этажа на другом этаже. Видно, как густое облако дыма подбирается к детям. Эвакуироваться в другой выход уже невозможно. И здесь все оказалось закрыто. Деревянную дверь ученики 7-го класса выбивали сами.

"Она всегда была открыта. Но в этот день почему-то была заперта с обратной стороны", - говорит семиклассник Сергей Чимчаев.

По правилам, эвакуационные выходы могут закрываться только на щеколды, чтобы во время чрезвычайной ситуации их можно было легко открыть без ключа. Остальные замки - это нарушение требований пожарной безопасности. Как и преграды на пути к выходу, или захламленные помещения.

Пожар произошел в подвальном помещении. Это бывший гардероб. По словам директора школы, здесь складировали ненужные вещи и мебель. Загорелись парты, стулья, и старые лампы.

Предписание прокуратуры вывезти хлам директору школы было предъявлено 25 декабря прошлого года. На исполнение дали месяц. Но вывезти не успели. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. Через час пожар потушили. Но избежать жертв удалось чудом.

Сейчас в школе вместо занятий – генеральная уборка. Ученики, родители и преподаватели отмывают стены от сажи. Уроки планируют возобновить в понедельник. Тем временем все школы города готовятся к масштабной проверке пожарной безопасности.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.