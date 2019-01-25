Подлодки на железной дороге: тайны блокады Ленинграда

Минобороны рассекретило архивные документы к 75-летию снятия блокады Ленинграда

Чем жили ленинградцы в последний год блокады и как удалось выстоять в самое тяжелое время. Минобороны России опубликовало в пятницу рассекреченные документы, посвященные 75-ой годовщине освобождения города. Значительная часть материалов о "Дороге жизни". И впервые о том, какую роль в прорыве блокады сыграло решение использовать на Ладоге подводные лодки.

Спустя три четверти века в углу каждого документа аккуратный прямоугольный штамп: "Рассекречено". Здесь и про те самые 400 грамм хлеба, и про неизвестные подвиги, и про главный символ жизни блокадного Ленинграда. На строительство дороги через Ладожское озеро Военсовет даёт всего неделю.

Постановление о строительстве дороги занимает 5 страниц. И на каждой - рукописные правки. Слово "военный" небрежно зачеркнуто. Ведь наряду с армией оборону города держали обычные ленинградцы. Уже 10 декабря по льду отправятся первые машины с женщинами и детьми. Чтобы люди не замерзли, командование требует подготовить крытые автомобили и организовать пункты питания.

"Обязать эвакуационную комиссию начать с 10-го декабря 1941 года эвакуацию населения ((из Ленинграда по трассе Ваганово - ст. Заборье доведя число вывозимых людей к 20.12.1941г. до 5000 человек в сутки.)) Организовать продажу взрослому населению по 400 грамм хлеба в сутки, а детям до 14 лет по 400 грамм хлеба в сутки и 2 раза в сутки горячее блюдо (суп, щи)", - говорится в опубликованных документах.

К тому времени в городе уже перестал ходить транспорт. Вода в домах не поднималась выше третьего этажа. Отключили электричество, связь и отопление. Чтобы согреться, топили печки-буржуйки. В ход шло всё, даже книги - в первую очередь немецких авторов. Топлива не хватало и для военной техники. Весной 1942 года начинается прокладка трубопровода - 25 километров по дну Ладожского озера. Работали круглые сутки, под налетами и обстрелами. Но приказ выполнили. А это совсем уж никому неизвестные страницы военной истории. Летом 1942 на Ладогу решают доставить подводные лодки "М-77" и "М-79". Военные их называли "Малютки" - именно это означает литера М - но доставить такой негабаритный груз по железной дороге было непросто.

Расположение сил противника, обстановка на линии фронта - все в докладах командиров экипажей. Рукописный отчёт об одной из операций диверсионной группы теперь можно изучить во всех деталях. Свою роль подлодки сыграли и в подготовке прорыва блокады. И этому событию посвящен еще один, пожалуй, самый долгожданный приказ: в честь освобождения города дать салют, 24 артиллерийских залпа.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".