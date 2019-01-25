Мадуро пообещали амнистию

Глава оппозиции Венесуэлы рассказал о возможной амнистии Мадуро

В Венесуэле Николас Мадуро выступил с обращением к нации. Он призвал сограждан к единству. И заявил, что не намерен покидать свой пост в угоду политическим противникам.

Мадуро не уйдет, как бы ни мечтали об этом в Вашингтоне. Свое заявление под бурные аплодисменты законный президент Венесуэлы делает в здании Верховного суда.

"Я вижу в словах вице-президента Соединенных Штатов и государственного секретаря Майка Помпео отчаяние. Я вижу ненависть и безумие. Они собираются подтолкнуть нашу оппозицию к еще худшему сценарию. Хуан Гуайдо утверждает самым вульгарным способом, что он президент страны. Отныне в Венесуэле президент избирается Вашингтоном, и любой, кто присягнет, становится президентом", - заявил Мадуро.

Особую благодарность за поддержку Мадуро выражает президенту России, с которым накануне говорил по телефону. Благодарит и страны, которые выступили за законное правительство Венесуэлы. Мадуро удалось сохранить и лояльность военных, что, по мнению экспертов, является решающим фактором. Символично, что несколько дней назад тут же, в Верховном суде, было принято решение о снятии Хуана Гуайдо с поста спикера парламента. Практически сразу он объявил себя президентом.

35-летний политик-выскочка учился в США. Теперь получает оттуда указания. Выступив на площади в Каракасе два дня назад, он неожиданно ушел в тень и теперь публикует заявления в интернете. Видео больше похоже на допрос задержанного.

"Чтобы восстановить Венесуэлу, нам нужно международное сотрудничество и честные, свободные выборы", - скзазал он. Гуайдо также не исключил возможность предоставления амнистии Мадуро и его союзникам, если те помогут вернуть республику к демократии, передает "Интерфакс".

Выборы в Венесуэле были в мае прошлого года. С большим отрывом победил действующий президент Мадуро. Не отказывается страна и от международного сотрудничества, но лишь с теми, кто готов к этому. После национализации нефтяных месторождений, которые США считали своими, Венесуэлу обложили санкциями, планомерно разрушая ее экономику. А теперь Вашингтон решил вмешаться и в политику.

Посольство США в Каракасе уже называют штабом госпереворота. В Госдепартаменте сначала отказались выполнить требование Мадуро выслать американских дипломатов. Но потом все-таки начали подготовку к отъезду. Госсекретарь Помпео при этом заявил, что работать приходится в крайне тяжелых условиях, чем вызвал ироничную реакцию в посольстве России в Вашингтоне.

"Печально, что попытка главы Госдепа подбодрить своих дипломатов, вынужденных исполнять служебные обязанности без зарплаты, свелась опять, как и всегда, к стремлению уколоть Россию... Разумных же аргументов для подчиненных, видимо, в арсенале Помпео не осталось. Остаётся надеяться, что в попытке отвлечь общественное внимание от последствий "шатдауна" администрация не пойдёт на внешнеполитические авантюры, например, на сирийском или венесуэльском направлениях", - указали в ведомстве.

В городах Венесуэлы в последние часы затишье. Пламенные речи ставленника США Гуайдо дали лишь временный эффект. Теперь в Вашингтоне думают, что делать дальше. Для начала потребовали созвать в субботу Совбез ООН и анонсировали участие главы Госдепа Помпео, еще одно свидетельство - намерения американцев в Венесуэле были самые серьезное, но что-то пошло не так.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".