ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кандидат в президенты Украины воровал шапки в Давосе

12:06
  • пятница
  • 25 января 2019

Украинцы пристыдили в соцсетях кандидата в президенты Игоря Шевченко

Новый скандал на экономическом форуме в Давосе - кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко попался на воровстве шапок. Недостойным поведением политик похвастался сам на странице в соцсети.
Не хочу быть таким: наживающийся на России Зеленский раскаялся

Головные уборы раздавались бесплатно, в качестве сувениров. Но взять можно было только одну шапку. Шевченко же решил прихватить сразу пять и даже не поленился ради этого встать пораньше.

Вероятно, взял бы и больше, но вмешался охранник и пригрозил политику арестом. Описывая инцидент, Шевченко отметил, что не был бы украинцем, если бы не провернул "шапочные махинации" и не вступил в спор со стражем порядка. Эти его слова, да и сам поступок возмутили пользователей. Под скандальным постом кандидата - сотни комментариев с просьбой прекратить позорить Украину.

Читайте также:
Новости по теме
Кандидат в президенты Игорь Шевченко
Кандидат в президенты Игорь Шевченко
Шапки
Шапки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.