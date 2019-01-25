Кандидат в президенты Украины воровал шапки в Давосе

Украинцы пристыдили в соцсетях кандидата в президенты Игоря Шевченко

Новый скандал на экономическом форуме в Давосе - кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко попался на воровстве шапок. Недостойным поведением политик похвастался сам на странице в соцсети.

Головные уборы раздавались бесплатно, в качестве сувениров. Но взять можно было только одну шапку. Шевченко же решил прихватить сразу пять и даже не поленился ради этого встать пораньше.

Вероятно, взял бы и больше, но вмешался охранник и пригрозил политику арестом. Описывая инцидент, Шевченко отметил, что не был бы украинцем, если бы не провернул "шапочные махинации" и не вступил в спор со стражем порядка. Эти его слова, да и сам поступок возмутили пользователей. Под скандальным постом кандидата - сотни комментариев с просьбой прекратить позорить Украину.