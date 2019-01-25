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Звериное реалити-шоу: чем занимаются тигрята, когда мамы нет дома

12:11
  • пятница
  • 25 января 2019

Семейство амурских тигров попало на видео в Приморье

Уникальное видео из национального парка Приморья. В объектив скрытой камеры попали сразу четверо тигрят, которые отдыхали на пригорке вместе с матерью.

На кадрах видно, как ночью мать умывает малышей и вместе с ними ложится спать. Ближе к утру она оставляет их одних и весь день тигрята предоставлены сами себе. Но своего места звери не покидают. Вместо этого играют вчетвером, борются, выясняют, кто главный, и при этом периодически меняются ролями.

По словам сотрудников нацпарка, получить такие кадры - большая удача. Котятам всего три месяца, обычно видеоловушка фиксирует их уже в более позднем возрасте, когда уже трудно судить о размерах выводка. Амурские тигры находятся под пристальным наблюдением специалистов - сегодня в мире насчитывается всего 530 особей.

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