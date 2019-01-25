У пришедшего на прививку олимпийского чемпиона нашли рак

Спортсмен обнаружил позитив в такой страшной новости

Американский пловец, пять раз побеждавший на Олимпийских играх, 30-летний Натан Эдриан, признался, что болен раком. Об этом он написал в своем Instagram.

"Недавно я пошел к врачу, чтобы сделать прививку от гриппа, и почувствовал себя нехорошо. После нескольких тестов и визитов к специалисту я узнал, что у меня злокачественные новообразования яичек", - признался он.

Тем не менее, прогноз хороший. По его словам, хорошо, что болезнь нашли на ранней стадии. Спортсмен уже начал лечение. И бросать спорт Эдриан не собирается, пишет "Газета.Ru".

Он намерен вновь начать плавать в течении нескольких недель. В его планах - подготовка к Олимпиаде в Токио. "Также я попытаюсь сломать стигму игнорирования вопросов мужского здоровья. Теперь я собираюсь получить степень в области общественного здоровья раньше, чем планировал", — подчеркнул Эдриан.

Американец смог завоевать золотые медали на Олимпиаде в Пекине в эстафете 4х100 метров вольным стилем, на Играх в Лондоне на дистанции 100 метров вольным стилем, в эстафете 4х100 метров вольным стилем, а также в комбинированной эстафете 4х100 метров. Кроме того, он был первым на Играх в Рио-де-Жанейро в комбинированной эстафете 4х100 метров. Вместе с тем, ему удавалось брать серебро и две бронзы на Олимпиадах. На чемпионатах мира Эдриан завоевывал восемь золотых, три серебряные и две бронзовые награды.