Без таблеток: ученые назвали укрепляющие иммунитет продукты

Они убивают бактерии и вирусы

Британские ученые провели медицинское исследование и пришли к выводу, что пить таблетки совсем необязательно. Укрепить здоровье и повысить иммунитет можно с помощью некоторых продуктов.

Прежде всего медики рекомендуют пить настой шалфея. Благодаря его антибактериальным и противовоспалительным свойства он является прекрасным средством для профилактики простуды.

Быстрее побороть грипп или простуду также поможет бузина. Кроме того, иммунитет укрепляют апельсины, помидоры, арбузы, свекла, батат и баклажаны. Эффект от их употребления появится уже через неделю, пишет сайт "Известия".

Помимо названных продуктов, поддержанию иммунитета способствуют всем известные чеснок и имбирь, а также орегано и куркума. Кроме антибактериального воздействия на организм, они влияют ускоряют обмен веществ и сжигают жир. Также медики рекомендуют пить овощные и фруктовые свежевыжатые соки.

В исследовании приняли участие 11 тысяч человек из 14 различных стран мира.