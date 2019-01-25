"Большая ошибка": Москва поставила жадный Киев на место

В Госдуме недовольны словами Натальи Бойко

Россия старается терпимо относиться к различным заявлениям со стороны Украины в адрес Москвы. Так депутат Госдумы Павел Завальный прокомментировал слова замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу.

"На Украине же готовы только к ультиматумам, что сужает возможности переговорного процесса. Это большая ошибка с их стороны. Но, видимо, такая позиция необходима для внутренней политики и поддерживается", - отметил глава комитета нижней палаты парламента по энергетике.

По словам парламентария, Россия продолжает надеяться на конструктивный диалог, а также на нормализацию отношений с Украиной, передает RT. В связи с этим подобные заявления со стороны украинских чиновников никому не нужны. "Речь сейчас идёт не о заключении нового контракта, а о продлении старого, потому что в таких условиях сложно договариваться", - добавил Завальный.

Ранее Наталья Бойко заявила, что Москве придется подписать новый газовый контракт с Киевом. Она пойдет на это в связи с тем, что только это позволит обеспечить Европу голубым топливом до того, как будет запущен "Северный поток-2". Сам проект замминистра назвала "знаменитым и очень дорогим". Она добавила, что позиции России "явно ухудшаются", и Киев не будет идти на компромиссы по решению Стокгольмского арбитража.