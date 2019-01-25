Принц Уильям опозорился на экономическом форуме в Давосе

Внук Елизаветы II явился на встречу в рваных ботинках

Принц Уильям сел в лужу на экономическом форуме в Давосе. Внук Елизаветы II пришел на интервью с журналистом Дэвидом Аттенборо в рваном ботинке.

Внимание присутствующих было приковано к принцу, в какой-то момент он закинул ногу на ногу, и в зале начались перешептывания. Оказалось, что на подошве ботинка Уильяма огромная дыра, пишет Hello Magazine.

Кадр, на котором принц высоко задрал ногу и продемонстрировал свою прохудившуюся обувь, разлетелся по Сети. Народ предположил, что все деньги Уильяма уходят на содержание троих детей и жены. Вот ему и приходится донашивать ботинки брата.