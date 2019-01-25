То "Нарик", то "Торпеда": любезничающий с авторитетом Порошенко попал на фото

Его застукали с правой рукой Андрея Бородая

Президент Украины Петр Порошенко угодил в очередной скандал. Во время его поездки в рамках томос-тура в Черкассы, его сфотографировали в одной компании с секретарем местного горсовета Александром Радуцким.

Проблема в том, что ранее этот человек являлся членом местной ОПГ "Торпеда". В соцсетях уже обратили внимание на "дивную свиту у Петра Алексеевича". Там вспомнили, что ранее украинский лидер уже фотографировался рядом с днепропетровским уголовным авторитетом Александром Петровским, известным как "Нарик".

Как сообщал Obozrevatel, Радуцкий был правой рукой черкасского авторитета Андрея Бородая, который в молодости был дважды осужден. Сам секретарь горсовета также имел в 90-е проблемы с законом. В частности, его судили за хулиганство и сопротивление милиции. В 1993 году ему инкриминировали совершение грабежа.

Те Нарик, то Торпеда... Дивна свита у Петра Олексійовича... pic.twitter.com/ZyjGdfKZXw — Evhen (@evhen_n) 25 января 2019 г.

На местных форумах Радуцкого называют боксером-разрядником, который в юности "попал в, мягко говоря, нехорошую среду". "Впоследствии занимался бизнесом. В конце концов, стал директором коммунального предприятия", – пишут пользователи "Черкасского форума", передает "ПолитНавигатор". В настоящий момент на посту секретаря горсовета Радуцкий курирует строительный бизнес и отвечает за "подряды" и тендеры.

Ранее украинский народный депутат Сергей Лещенко опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой рядом с украинским лидером заметили днепропетровского уголовного авторитета Александра Петровского, известного как "Нарик". Парламентарий напомнил, что о его причастности к уголовному миру заявлял нынешний генпрокурор Юрий Луценко. Кроме того, видеоблогер Анатолий Шарий отмечал, что рядом с Порошенко на фото стоит еще один авторитет по кличке "Эмиль".

После евромайдана некоторые эксперты сообщили, что у президента Украины и главы МВД страны Арсена Авакова могут быть тесные связи с криминальным миром. Также отмечалось, что в махинациях Бородая и Радуцкого мог быть замешан нардеп от БПП Владислав Голуб.