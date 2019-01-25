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Отец экс-солистки "Тату" стал жертвой мошенников

12:12
  • пятница
  • 25 января 2019

Он лишился одного миллиона рублей

Композитор Сергей Катин, отец бывшей солистки группы "Тату" Елены Катиной, нанял рабочих для ремонта в квартире и отдал им миллион рублей. Однако работу не закончили. Рабочие скрылись вместе с полученными деньгами.

Катин пояснил, что бригаду нашел через интернет. "Подбирая на сайте Youdo дизайнера для ремонта квартиры, я нашел специалиста. Его сотрудники в течение семи месяцев якобы производили ремонт в квартире. Введя меня в заблуждение, мошенники завладели суммой около одного миллиона рублей", - цитирует его слова Агентство "Москва".

По словам композитора, сумму он отдавал дизайнеру по частям. Предполагалось, что деньги будут потрачены на отделочные материалы, мебель и бытовую технику. Сейчас ни рабочие, ни дизайнер на связь не выходят.

Сергей Катин писал песни для групп "Дюна" и "Арсенал". Однако в создании всемирно известной поп-группы "Тату" отец экс-солистки не участвовал.

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