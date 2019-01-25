В Москве школьник облился керосином и загорелся

Юноша находится в реанимации после получения сильнейших ожогов

В одном из домов не северо-западе столицы 15-летний подросток получил ожоги 98% тела. Около места инцидента найдена пустая канистра, от которой пахло керосином. По данным, СМИ произошел несчастный случай.

"Младший из подростков держа в руках канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, опрокинул ее на себя. От сигареты, которая была у него в руках, одежда моментально вспыхнула", - пишет "Комсомольская правда".

Уточняется, что инцидент произошел накануне вечером на улице Берзарина. Следователи уже осмотрели место происшествия. По факту получения ожогов возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следователи также проверят условия жизни и воспитания подростка в семье", - рассказала помощник главы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

По последним данным, получивший ожоги школьник находится в реанимации.