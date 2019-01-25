Объявят выходной: юбилей Пугачевой отметит вся страна

Даты праздничных концертов уже определены

Певица Алла Пугачева отметит 70-летие 15 апреля. По случаю дня рождения артистки запланированы концерты, интервью и документальные фильмы.

Мероприятия на телевидении продлятся не меньше месяца, пишет портал "Дни.Ру". Обещают, что в социальных сетях появится изобилие фотографий с Пугачевой и постов с поздравлениями от других эстрадных звезд. "Объявите выходной по этому случаю", - пишут пользователи, недовольные грядущим праздником.

Старт празднований намечен на 8 апреля. В этот день в "Крокусе" пройдет концерт, где песни Аллы Пугачевой прозвучат в исполнении Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе, Светланы Лободы, Лолиты, Николая Баскова, Сергея Шнурова и других артистов.

Сама именинница планирует отпраздновать круглую дату в окружении друзей и близких в центре Москвы. Кроме того, уже 17 апреля состоится единственный концерт Примадонны в Кремлевском дворце.