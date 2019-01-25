Скабеева сердечно отблагодарила Кадырова за защиту

Ей понравилась реакция главы Чечни на произошедшее

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева поблагодарила чеченского лидера Рамзана Кадырова за то, что тот заступился за нее. Соответствующая запись появилась в ее Instagram.

Она опубликовала скриншот новости о заявлении главы Чечни. Ничего писать она не стала, но пририсовала множество сердечек, летающих по экрану.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент, произошедший между россиянкой и депутатом Верховной Рады Бориславом Березой. Тот толкнул и оскорбил журналистку. В этот момент она пыталась задать вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко вопрос о судьбе российских граждан, удерживаемых киевскими властями.

После этого глава Чечни потребовал от парламентария извиниться перед женщиной. Также он обратил внимание депутата на то, что такие поступки обычно безнаказанными не остаются. По его словам, "найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху". Кроме того, Кадыров указал на то, что если бы в России так вели себя с украинской журналисткой, то это вызвало бы на Западе критику и стало бы поводом для разговоров о правах человека.