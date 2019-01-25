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Кремлю надоели ультиматумы по ракетному договору

14:31
  • пятница
  • 25 января 2019

Россию не устраивает обсуждение ДРСМД путем обмена ультиматумами

Ситуацию вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности обсуждают в пятницу в Брюсселе на заседании Совета Россия-НАТО. В Кремле рассчитывают на конструктивный диалог в ходе встречи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает "ТВ Центр".

Сохранение соглашения - принципиальная позиция Москвы. Но США в урегулировании спорных вопросов, похоже, совсем не заинтересованы. Вашингтон продолжает бездоказательно обвинять Москву в нарушениях и выдвигать ультиматумы. По официальным каналам, уже объявлено о выходе из сделки.

"Какие-то другие модальности, такие как обмен ультиматумами, обвинениями голословными и нежелание слышать партнера, не совсем устраивают нас", - сказал Песков.

Открытый брифинг по крылатой ракете 9М-729, который наши МИД и Минобороны специально организовали для иностранных военных атташе, вообще был проигнорирован. Причём не только американской стороной, но и её союзниками.

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