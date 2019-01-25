История с поломкой пандуса жильцами дома получила продолжение

Столичная прокуратура проверяет данные о поломке жильцами дома пандуса для инвалида

Пандус, который сломали в многоэтажке на юго-востоке Москвы, починили. Поставили его для семьи с ребёнком-инвалидом, но конструкция, видимо, кому-то помешала. Сейчас Следственный комитет выясняет, кому именно и почему бездействовала полиция, передает "ТВ Центр".

По словам москвички, трудности начались, как только на лестнице установили пандус для её сына, который может передвигаться только в коляске. Сначала неизвестные залили лаком щеколду - именно на неё платформа закрывается, а затем выломали и само устройство. Возможно, это сделали соседи, которым конструкция могла помешать. Мать обратилась в полицию, но никаких действий не последовало.