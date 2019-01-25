В Москве покажут "Страсти по Владимиру"

Старые вещи и современные технологии позволяют окунуться в атмосферу прошлого

В пятницу - день рождения Владимира Высоцкого. В музее поэта показывают фильм "Страсти по Владимиру" и открывают новую постоянную экспозицию, которую в этот день можно посмотреть бесплатно. Выставка интерактивная.

Позвонить Владимиру Высоцкому в прошлое и не только поговорить с ним, но и увидеть его, как будто живого - в оптической иллюзии, созданной голографией. Самые современные интерактивные экспонаты буквально с порога погружают в эпоху кумира нескольких поколений. Теперь здесь можно часами ходить, смотреть и слушать, передает "ТВ Центр".

"Совершенно другой подход к выставке, к человеку, который на выставке находится. Это такая, мне кажется, возможность, чтобы человек был в музее не посильным слушателем или зрителем, а чтобы он был почти исследователем", - рассказал сын Владимира Высоцкого Никита.

Вся экспозиция разбита на несколько залов. В первом - как карта всей жизни Высоцкого - масштабная шкала времени. Напоминающая старый радиоприемник.

Фильмы, концерты, фотографии, документы и письма от поклонников. Все оцифровано и теперь доступно на интерактивных панелях. И здесь же - настоящие вещи из семьи Высоцких. Многие из них выставляют впервые.

"Стул, на который он становился, будучи маленьким. Декламировал свои первые стихи. У него была феноменальная память с самого детства", - рассказал автор новой экспозиции Дома Высоцкого на Таганке Сергей Мироненко.

Воссоздали здесь и фрагмент гостиной на Малой Грузинской. Телевизор, кресло и другие предметы интерьера из последней квартиры Владимира Высоцкого, кажется, еще помнят своего хозяина.

В новой экспозиции есть и неожиданные предметы. Казалось бы, зачем здесь нужна сушилка для волос? По задумке автора она напоминает о советской эпохе. Но из нее дует не теплый воздух. Из нее доносятся песни Высоцкого.

Говорят, лучшая награда художнику - смотреть не на его кисти, а на его произведения. В Доме на Таганке именно так и получилось. Теперь сюда можно приходить не как в музей, а как будто в гости. В гости к Владимиру Высоцкому.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".