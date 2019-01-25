ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве покажут "Страсти по Владимиру"

15:01
  • пятница
  • 25 января 2019

Старые вещи и современные технологии позволяют окунуться в атмосферу прошлого

В пятницу - день рождения Владимира Высоцкого. В музее поэта показывают фильм "Страсти по Владимиру" и открывают новую постоянную экспозицию, которую в этот день можно посмотреть бесплатно. Выставка интерактивная.

Позвонить Владимиру Высоцкому в прошлое и не только поговорить с ним, но и увидеть его, как будто живого - в оптической иллюзии, созданной голографией. Самые современные интерактивные экспонаты буквально с порога погружают в эпоху кумира нескольких поколений. Теперь здесь можно часами ходить, смотреть и слушать, передает "ТВ Центр".

"Совершенно другой подход к выставке, к человеку, который на выставке находится. Это такая, мне кажется, возможность, чтобы человек был в музее не посильным слушателем или зрителем, а чтобы он был почти исследователем", - рассказал сын Владимира Высоцкого Никита.

Вся экспозиция разбита на несколько залов. В первом - как карта всей жизни Высоцкого - масштабная шкала времени. Напоминающая старый радиоприемник.

Фильмы, концерты, фотографии, документы и письма от поклонников. Все оцифровано и теперь доступно на интерактивных панелях. И здесь же - настоящие вещи из семьи Высоцких. Многие из них выставляют впервые.

"Стул, на который он становился, будучи маленьким. Декламировал свои первые стихи. У него была феноменальная память с самого детства", - рассказал автор новой экспозиции Дома Высоцкого на Таганке Сергей Мироненко.

Воссоздали здесь и фрагмент гостиной на Малой Грузинской. Телевизор, кресло и другие предметы интерьера из последней квартиры Владимира Высоцкого, кажется, еще помнят своего хозяина.

В новой экспозиции есть и неожиданные предметы. Казалось бы, зачем здесь нужна сушилка для волос? По задумке автора она напоминает о советской эпохе. Но из нее дует не теплый воздух. Из нее доносятся песни Высоцкого.

Говорят, лучшая награда художнику - смотреть не на его кисти, а на его произведения. В Доме на Таганке именно так и получилось. Теперь сюда можно приходить не как в музей, а как будто в гости. В гости к Владимиру Высоцкому.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Новости по теме
Государственный музея В.Высоцкого
Государственный музея В.Высоцкого
Государственный музея В.Высоцкого
Государственный музея В.Высоцкого
Государственный музея В.Высоцкого
Государственный музея В.Высоцкого
Государственный музея В.Высоцкого
Государственный музея В.Высоцкого
Государственный музея В.Высоцкого
Государственный музея В.Высоцкого
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.