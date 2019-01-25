"Суббота, воскресенье, понедельник" в Москве начнется в пятницу

В Театре им. Вахтангова ‒ премьера спектакля

По календарю сегодня - пятница. Но в театре имени Вахтангова в этот вечер дают премьеру под названием "Суббота, воскресенье, понедельник". Речь в пьесе знаменитого драматурга Эдуардо де Филиппо идёт о трёх днях из жизни неаполитанской семьи, насыщенных событиями и страстями. В главных ролях - московские актёры. А вот режиссёром спектакля стал уроженец Неаполя Лука де Фуско. По его словам, "поставить один из шедевров неаполитанского театра с русскими актерами – это большой вызов".

Подробности – в репортаже Юлии Богоманшиной.