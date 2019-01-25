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"Суббота, воскресенье, понедельник" в Москве начнется в пятницу

15:33
  • пятница
  • 25 января 2019

В Театре им. Вахтангова ‒ премьера спектакля

По календарю сегодня - пятница. Но в театре имени Вахтангова в этот вечер дают  премьеру под названием "Суббота, воскресенье, понедельник".  Речь в пьесе  знаменитого драматурга Эдуардо де Филиппо идёт о трёх днях из жизни неаполитанской семьи, насыщенных событиями и страстями. В главных ролях - московские  актёры. А вот режиссёром спектакля стал уроженец Неаполя Лука де Фуско. По его словам, "поставить один из шедевров неаполитанского театра с русскими актерами – это большой вызов".

Подробности – в репортаже Юлии Богоманшиной.

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Спектакль "Суббота, воскресенье, понедельник"
Спектакль "Суббота, воскресенье, понедельник"
Спектакль "Суббота, воскресенье, понедельник"
Спектакль "Суббота, воскресенье, понедельник"
Спектакль "Суббота, воскресенье, понедельник"
Спектакль "Суббота, воскресенье, понедельник"
Спектакль "Суббота, воскресенье, понедельник"
Спектакль "Суббота, воскресенье, понедельник"
Спектакль "Суббота, воскресенье, понедельник"
Спектакль "Суббота, воскресенье, понедельник"
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