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Галактика – жертва: ученые получили снимок умирающего созвездия

13:59
  • пятница
  • 25 января 2019

Аномальный космический объект источает водород

Космический телескоп "Hubble" сфотографировал странную погибающую галактику с гигантским красным хвостом. Его протяженность составляет около 200 тысяч световых лет.

Спиральная галактика D100 находится в созвездии Волос Вероники. Она с огромной скоростью движется к его центру, теряя пыль, газ и водород, которые и образуют длинный хвост.

 

Астрономы объяснили, что произошло с загадочной галактикой. "Эта галактика стала жертвой экстремальных процессов, которые происходили в массивных кластерах. В результате из спиральной галактики с активным образованием звезд она превратится в красную и мертвую. Когда ее спиральные рукава исчезнут, и закончится весь газ, останутся только старые светила", - цитирует слова ученых The Astrophysical Journal.

По их словам, как только галактика потеряет весь свой водород, она умрет, так как не сможет создавать новые звезды. Водород лежит в основе их синтеза.

Необратимые процессы гибели галактики начались еще 300 миллионов лет назад. Особенность D100 заключается в необычно четких контурах хвоста. Как правило, умирающие галактики становятся бесформенными.

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Изображение галактики D100 и протяженного хвоста
Изображение галактики D100 и протяженного хвоста
Изображение галактики D100 и протяженного хвоста
Изображение галактики D100 и протяженного хвоста
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