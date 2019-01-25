Появилось видео задымления в "Москва-Сити"

Инцидент произошел на 62 этаже здания

Вспышка жировых отложений произошла в одной из башен комплекса "Москва-Сити". Однако система пожаротушения сработала в штатном режиме и горения не последовало.

Как отметили в пресс-службе комплекса "Башня Федерация", произошел технический выброс отработанного воздуха из кухонного помещения через технологическую вентиляцию ресторана в башне "Запад". Вывод воздуха производится сразу на улицу, передает Агентство "Москва".

По данным ТАСС, инцидент произошел на 62 этаже здания. Пострадавших нет. В Сети появилась видеозапись с места событий.