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Появилось видео задымления в "Москва-Сити"

14:00
  • пятница
  • 25 января 2019

Инцидент произошел на 62 этаже здания

Вспышка жировых отложений произошла в одной из башен комплекса "Москва-Сити". Однако система пожаротушения сработала в штатном режиме и горения не последовало.

Как отметили в пресс-службе комплекса "Башня Федерация", произошел технический выброс отработанного воздуха из кухонного помещения через технологическую вентиляцию ресторана в башне "Запад". Вывод воздуха производится сразу на улицу, передает Агентство "Москва".

По данным ТАСС, инцидент произошел на 62 этаже здания. Пострадавших нет. В Сети появилась видеозапись с места событий.

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